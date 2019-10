Sara Sálamo es de armas tomar, así que no tiene problema alguno en defenderse de las críticas por subir imágenes dando el pecho a su hijo, un acto que le parece natural y bonito, además de que crea una unión muy especial con su pequeño Theo.

Así, después de que publicara una imagen tomada por su chico Isco Alarcón, en la que aparecía en la cama dando de mamar a su hijo, y además subiera a Instagram Stories la instantánea de una mujer dando el pecho, una usuaria no dudo en comentarle que le parecía una vergüenza. Algo, ante lo que la canaria no se ha quedado callada: "Pero si en tu Instagram llevas las tetas por fuera todo el tiempo!!! ¿Y te da vergüenza que alguien se las saque para dar de comer a un bebé? Vergüenza me da que me siga gente como tú".

Y la cosa no quedaba ahí, ya que Sara mostraba a continuación la mejor forma de librarse de estos molestos comentarios. "Lo mejor de bloquear a todo el mundo que me dice burradas como esa es que sólo me sigue gente guay. Como tú. Si, tú", escribía.

