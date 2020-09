El posado ochentero de Rosanna Zanetti donde luce su enorme barriguita de embarazada

Hace poco Rosanna Zanetti, esposa del cantante David Bisbal, subía una foto a su perfil de Instagram en la que normalizaba los achaques propios del embarazo. "Con esta foto entiendo cuando me dicen que tengo 'cara de embarazada'. [[LINK:INTERNO|||Video|||5f5235217ed1a873a0deab5a|||Hinchada + hormonas + 10 kilos]] que he aumentado (y lo que falta)", comentaba. Sin embargo, a pesar de que asegura no sentirse tan guapa como siempre, ella sabe sacarse partido y se la ve perfecta en sus fotos.

Ahora ha subido una imagen mostrando orgullosa su enorme barriguita de embarazada. Ya está en el octavo mes, lo que significa que el segundo hijo de la actriz y modelo venezolana llegará al mundo en muy poco tiempo.

En la foto se la ve posando al más estilo ochentero, con una camiseta tie dye corta, para enseñarnos lo poco que falta para dar a luz, unas enormes gafas y una cadena dorada. Todo ello complementado con un recogido desenfadado que no le quita ni un ápice de glamour.

En esta ocasión la mujer de Bisbal espera una niña, a la que aún se le desconoce el nombre. Hace apenas un año Zanetti dio a luz a su primer hijo, Matteo, y se la ve muy ilusionada por darle una hermanita muy pronto.

