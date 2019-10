Pilar Rubio adora pasar tiempo con sus niños, de eso no cabe duda, y es que a pesar de que muchas veces la vuelven loca, la colaborada de 'El Hormiguero' no puede quererles más. Así, Pilar ha compartido una tierna imagen con el mayor de sus hijos Sergio Jr., a quien ha dedicado unas amorosas palabras.

"Siesta de domingo ... #sergiojr. Por favor, quédate así toda la vida", ha escrito la mujer de Sergio Ramos junto a la instantánea en la que su pequeño aparece dándole un besito en la mejilla. Queda claro que el tiempo pasa volando, y eso es algo que se nota sobre todo en los niños, ya que crecen a pasos agigantados.

La misma Pilar manifestó recientemente en un programa de televisión el orgullo que sentía por la familia que había formado junto al capitán del Real Madrid. "La familia que tengo es maravillosa y no la cambiaría por nada. Tienes que ser consciente de lo que cambia tu vida, aceptarlo, pero merece la pena".

Además, sobre tener más hijos, ella misma reconocía hace un tiempo que: "No sé si volveré a verme con un perfil como este, pero tengo que confesar que lo echaré de menos".

