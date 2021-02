Así será la original habitación del hijo que espera Paula Echevarría junto a Miguel Torres

Paula Echevarría se encuentra en la recta final de su embarazo y hace unos días compartió una imagen donde desvelaba el peso y el tamaño del bebé. La actriz hizo oficial su embarazo con una imagen junto a su hija Daniela y su pareja, Miguel Torres, el pasado mes de septiembre.

La actriz ya se encuentra ultimando los detalles para que cuando llegue el pequeño esté todo preparado, y así lo ha dejado ver en su cuenta de Instagram. "Creo que va siendo hora de mirar habitación. Me gusta todo tanto que no sé por dónde empezar", comentaba la intérprete en un stories mientras visitaba una tienda de decoración.

Como bien ha confesado está en duda, ya que no sabe si poner la habitación de color azul o amarillo, aunque no descarta no elegir finalmente ninguno de esos colores y decantarse por otro. Aunque también ha asegurado que si hay un color que no puede faltar es el blanco. Lo que ha dejado claro es que ahora está en un bucle de indecisiones y por ello ha pedido ayuda a sus seguidores.

Aunque no ha sido lo único que ha compartido Paula en estos últimos días en su cuenta de Instagram, ya que publicó algunos detalles que había comprado para el pequeño. Y es que a la altura que está de embarazo si hay cosas que no pueden faltar son los chupetes, la cuna, ropa y accesorios para el cochecito, tal y como puedes ver en el vídeo de arriba.

