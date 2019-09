El pasado mes de abril la mujer de Alec Baldwin, Hilaria Baldwin, anunciaba una triste noticia. Y es que la mujer del actor se había quedado embarazada pero las probabilidades de que perdiera al bebé eran muy altas y finalmente ocurrió ese trágico desenlace que ya ella había predicho. Días después, Hilaria perdía al bebé.

Y ahora, Hilaria ha sorprendido a todos sus seguidores compartiendo una feliz noticia, y aunque como ella misma escribe, todavía es un poco pronto, la mujer del intérprete no ha podido evitar anunciar que está embarazada de nuevo.

"Todavía es muy temprano... pero hemos aprendido que hay una pequeña persona dentro de mí. El sonido de este corazón fuerte me hace muy feliz, especialmente por la pérdida que experimentamos en la primavera. Queremos compartir esta noticia ya que estamos entusiasmados y no queremos ocultar el embarazo. Estos primeros meses son difíciles de cansancio y náuseas... y no quiero fingir que me siento bien", escribe Hilaria en el post.

Además, la experta en yoga aprovecha esta publicación para lanzar una petición de respeto a los paparazzis: "Mi única petición es que los medios no envíen paparazzi para que me sigan o compren fotos de paparazzi independientes, por lo tanto, los aliento. Quiero permanecer en paz durante este tiempo tan temprano en mi embarazo y que me persigan las cámaras no está en las órdenes del médico".