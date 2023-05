Dulceida desmiente que esté embarazada: "Alba (Paul) todavía no tiene el poder de tocarme la barriga y dejarme embarazada"

Disfrutando de uno de los momentos más dulces de su vida tras darse una segunda oportunidad un año y medio después de su separación, Dulceida y Alba Paul están en el ojo del huracán después de que su última publicación en Instagram haya hecho saltar todas las alarmas sobre un posible embarazo de la 'reina' de Instagram en nuestro país.

La enamorada pareja ha disfrutado este fin de semana del festival 'Fulanita Fest 2023' con amigas como Ares Teixidó y Bruna Bravo y, en una de las imágenes que han compartido en sus redes sociales, todas las miradas se han dirigido hacia el mismo sitio: la mano de Alba colocada sobre la tripa de Dulceida, un gesto que ha desatado las especulaciones (tercera imagen de esta galería)...

Rumores que la influencer catalana no ha tardado en desmentir, asegurando que será "la última vez que de explicaciones sobre esto" ya que "sino voy a tener que estar constantemente diciendo si, no, si, no...". "Los que me seguís desde siempre ya sabéis que si pones 'Dulceida embarazada en Google' cada dos meses había una noticia" ha añadido con resignación, afirmando con humor que "Alba todavía no tiene el poder de tocarme la barriga y dejarme embarazada, por suerte o por desgracia". "Y nada, que no, lo siento" ha zanjado a través de un vídeo que ha publicado en stories desmintiendo esta información y dejando claro que por el momento no hay bebé en camino.

Sin embargo, sí ha confesado que es algo que entra en sus planes: "Ojalá en un futuro podamos ser mamis y contároslo obviamente y gritarlo a los cuatro vientos. En un futuro nos encantaría ser mamis" ha revelado con una sonrisa, confirmando así que el día de mañana les encantaría ampliar la familia.