Miguel Bosé se niega a reconocer que los cuatros hijos que tiene con Nacho Palau sean hermanos

Miguel Bosé y Nacho Palau pusieron hace dos años punto y final a su relación tras veintiséis juntos. Ahora se han visto las caras en un juicio en el que la expareja del cantante quiere que los cuatro hijos que tienen en común sean reconocidos como hermanos.

Y es que dos de ellos son hijos biológicos del artista y los otros dos de Palau, por lo que cuando se separaron cada uno comenzó su vida con los suyos. Pero Nacho ha sido el que ha iniciado una batalla judicial por la filiación de los cuatro, es decir, que todos tengas los mismos derechos y crezcan con las mismas posibilidades, obligando a ambos progenitores a encargarse de que así sea.

Algo a lo que Bosé parece negarse, y es que según recoge El País, este no reconoció en el juico ser padre de los cuatro niños, lo que impediría que todos tuvieran los mismos derechos legales. Al parecer, no tiene problema en que sus cuatro hijos vivan juntos, pero lo que no acabaría de aceptar son las condiciones que pone su expareja al respecto.

De esta forma, si el cantante no tiene intención de declarar a los cuatro niño como hijos, Palau perdería la posibilidad de poder decidir en la vida de los dos niños que no son suyos biológicamente. Y es que para Miguel esta decisión estaría relacionada con su idea de no estar sometido a nadie ni verse obligado a mantener ningún tipo de relación con su expareja.

