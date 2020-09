María Fernández-Rubíes presenta a su primer hijo, Nicolás

María Fernández-Rubíes ya se ha convertido en mamá. La influencer, que ha dado la bienvenida a su primer hijo, Nicolás, junto su marido, Manu Losada, ingresaba en el hospital a primera hora de este pasado martes para dar a luz a su bebé: ''Hi familia. Nico is coming'', publicaba desde allí horas antes de su nacimiento. Sin embargo, la buena nueva no llegaba hasta la noche cuándo publicó a través de sus Stories en redes la feliz noticia.

María Fernández-Rubíes ingresa en el hospital para dar a luz a su primer hijo | Instagram

''A todos los que me habéis escrito o me estáis escribiendo, deciros que Nico y yo estamos mejor que en brazos: ¡ha pesado 3kg 300g!'', ha comenzado escribiendo junto a la tierna imagen en la que asegura que el recién nacido está perfectamente. En la fotografía aparece el odontólogo, y padre del bebé, junto a Nico en brazos mientras le mira embelesado.

María Fernández-Rubíes anuncia que ya es mamá | Instagram

Unas maravillosas palabras que ha querido concluir con: ''¡MIL GRACIAS por estar tan pendientes y por los mensajes tan cariñosos! Mañana prometo contestaros'', y con las que agradece enormemente el fiel apoyo y la preocupación de sus seguidores.

