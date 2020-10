María Castro muestra su cuerpo postparto tan solo 14 días después de dar a luz: "La cicatriz de la cesárea no me deja aún ponerme otra cosa"

Han pasado 14 días desde que María Castro se convirtió en madre de su segunda hija junto a su marido, José Manuel Villalba. Una feliz noticia que la actriz anunció a través de sus redes sociales, pocas horas después, María Castro posaba junto a su pequeña y su marido a las puertas del hospital presentando así a la pequeña ante los medios.

Desde que anunció su embarazo, la intérprete ha ido compartiendo con sus seguidores cómo vivía su día a día. Y ahora, con la llegada de su segunda hija, la actriz muestra cómo está llevando esta maternidad, volcada en la lactancia de su bebé y con una niña de cuatro años. Así lo mostraba recientemente a través de sus redes junto a una imagen donde aparece dando el pecho a su hija pequeña en el parque mientras columpia a la mayor: "Dando de mamar a una, mientras columpio a la otra…".

Y ahora, la cantante ha vuelto a compartir una imagen muy real donde posa frente al espejo mostrando así su figura postparto tan solo 15 días después de dar a luz mediante una cesárea.

"Hoy hace dos semanas que llegaste al mundo Olivia... hace 14 días, a estas horas, mi cuerpo estaba a punto de explotar... y mi corazón también, pero de amor!!! Esta mañana, no he podido evitar dedicar unos minutos a mirarme al espejo... y pensar!!! Y pensar que aun con los calzoncillos de fin de año de mi marido (la cicatriz de la cesárea no me deja aún ponerme otra cosa...), la ropa interior sin conjuntar por supuesto, con ojeras de mapache, con pelo empapado de la ducha, y con barriguita incipiente... el cuerpo de la mujer es VALIENTE y BELLO", escribe María Castro junto al aplaudido post que te mostramos en el vídeo de arriba.

Y añade en una importante reflexión: "No os voy a engañar... uno de los primeros pensamientos fue: 'tranquilo cuerpo, en nada te recuperas y vuelves a ser el de antes'... pero tampoco os engaño si os digo que me sentí absurda... absurda de narices!!!! Mamás del mundo! No tenemos nada de que recuperarnos!!!! Esta es nuestra nueva realidad... y es el resultado del acto más mágico de amor! Cada una de las señales: estrías, cicatrices, tripas, barrigas al más puro slime... hayan venido para quedarse o no, están ahí́ para recordarnos lo jabatas que hemos sido! Y os aseguro que las mujeres en las que nos hemos convertido.... las del ahora... nada tienen que envidiar a las del antes! Ahora a cuidarse y a dejarse mimar!".

Seguro que te interesa...

La foto de María Castro tras ser madre de su segunda hija: "Dando de mamar a una, mientras columpio a la otra"