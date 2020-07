Lorena Gómez ya dijo cuál era su secreto: "Por supuesto, está la parte negativa: insomnio, retención de líquidos, un dolor horrible posparto, cansancio eterno... pero esto es un simple mensaje de esperanza a todas las mamis, para que se cuiden, se alimenten bien y, siempre que su médico lo permita, hagan el mínimo ejercicio posible", mandando así mucho ánimo y fuerza a todas aquellas que están en su misma situación.

La ganadora de Operación Triunfo 2006, que durante el embarazo engordó 7 kilos, ha dejado boquiabiertos a sus más de 280.000 seguidores publicando un posado en bikini que no ha dejado indiferente a nadie. La artista, que aparece luciendo cuerpazo tan sólo dos meses después de ser madre, ha causado tal sensación que ha hecho que muchos dudaran de si se trataba o no de una foto actual.

"¡Pero si parece que no has estado embarazada!", "Qué mami más preciosa", "Menudo tipazo" o "¿Es una foto de ahora?", son algunos de los muchos comentarios que Lorena ha recibido a través de las redes.

Sin embargo, la pareja de René Ramos no sólo ha sido noticia por la rapidez de su recuperación, sino también por la supuesta mala relación que mantiene con su cuñada, quiso zanjar las especulaciones, afirmando que: "No hay mala relación con Pilar ni jamás la ha habido. Dejad de inventar y sacar conclusiones falsas", esperando así que no se volviese a hablar más del tema.

Seguro que te interesa...

Lorena Gómez revela qué deporte está haciendo para recuperarse después de su embarazo