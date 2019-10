El pasado 2 de octubre Laura Escanes y Risto Mejide se convertían en padres de su primera hija en común, el segundo para el presentador que ya es padre de un niño fruto de una relación anterior.

Una nueva etapa que la famosa influencer está compartiendo con todos sus seguidores a través de las redes sociales. Y es que son muchos los que quieren saber cómo lleva Laura Escanes estas primeras semanas como madre primeriza.

A través de su cuenta de Instagram Stories la mujer del presentador ha decidido responder algunas de las preguntas de sus followers. ¡Así está llevando la influencer el postparto y por fin revela cuánto tiempo estuvo de parto!

"¿Cómo llevas el postparto?", le pregunta uno de sus seguidores. "De momento bien! Los primeros días fueron más duros y estaba más sensible. Una revolución hormonal inmensa. Los miedos y demás van desapareciendo a medida que voy conociendo más a Roma. Es un aprendizaje continuo. Físicamente me encuentro muy bien y la recuperación está siendo rápida. Gané unos 16kg durante el embarazo y he perdido casi 12kg hasta ahora. Estoy en la cuarentena y no estoy haciendo deporte ni dietas hasta que mi gine me diga que puedo empezar el deporte durante el embarazo es un factor importante de cara a la recuperación!", responde Laura.

"¿Tardaste mucho en dar a luz desde que ingresaste en el hospital o fue muy rápido?", Laura contesta: "Entré en el hospital a las 17 por rotura de bolsa y tenían que ponerme antibiótico. A las 23:52 nacía Roma. Fue increíble. El mejor día de mi vida".

"He llorado como nunca": Laura Escanes revela las secuelas del parto de Roma