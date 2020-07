Laura Escanes se sincera sobre su experiencia durante el parto: "No quería tener más hijos nunca"

Laura Escanes siempre se ha comportado de manera sincera con sus seguidores. Las confesiones de la influencer a sus seguidores son más que habituales. Así como reconoce que ha engordado algunos kilos tras el parto y que no tiene ningún complejo con ellos, también ha confesado algo importante sobre el día en el que Laura se convirtió en madre.

La mujer de Risto Mejide ha reconocido a través de un preguntas y respuestas en su Instagram que no lo pasó nada bien en el momento del parto. A Laura le tuvieron que poner la epidural por el dolor que sentía. Su hija Roma no tardó mucho en llegar, aun así Laura confiesa que tuvo que hacer un esfuerzo para relajarse y que llego a admitir que no quería tener hijos nunca más.

En estos momentos, una vez Roma ya lleva en la vida de Laura y Risto casi un año, la influencer confiesa que fue algo que dijo en un momento de tensión y que le gustaría volver a ser madre. Laura también ha hablado sobre el cambio físico que ha sufrido y que sus seguidores le han comentado en Instagram. No ha dudado en reconocerlo y admitir que se encuentra cómoda y feliz pero que en cuanto su entrenadora personal vuelva de las vacaciones se pondrá manos a la obra "solo por salud".

