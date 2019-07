Laura Escanes es muy activa en las redes sociales, y no ha dudado en ningún momento en compartir con todos sus seguidores cómo lleva esta futura maternidad: desde dar consejos, revelar complejos y emocionarse con las primeras pataditas de su bebé. Un embarazo del que habla a diario a través de Instagram, y es que ha llegado el momento, en el que incluso la famosa influencer se siente un poco "pesada" con lo muy emocionada que está con su embarazo y así se disculpaba con sus seguidores a través de la última instantánea donde volvía a presumir de embarazo.

"Este momento es único y mágico. Sí, soy pesada. Pero creo que con razón...Es mi único primer embarazo. Es la única vez que llevaré a Roma dentro de mí", escribe junto al post.

La influencer se encuentra en su séptimo mes de embarazo y sus emociones están a flor de piel, pues ya está contando los días para que nazca su pequeña Roma. Recientemente la mujer de Risto Mejide compartía su emoción con todos sus seguidores publicando una bonita imagen familiar en blanco y negro donde aparece con su madre y su abuela. "Me he encontrado esta foto en el carrete y se me hace imposible no emocionarme. Mi yaya y mi mami", escribía terminando con muchos corazones. Una instantánea con la que parece haber llegado al corazón de algunos de sus seguidores que así mostraban su emoción junto a la imagen: "¡Dentro de poco las 4 generaciones!" o "Y dentro de poquito tu princesita Roma".

