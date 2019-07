Este fin de semana se ha casado la influencer Alexandra Pereira, más conocida como 'Lovely Pepa', con el empresario libanés Ghassan Fallaha. La ceremonia se ha celebrado en una finca al norte de Madrid y han acudido multitud de rostros conocidos, entre los que destacan varios influencers, estilistas como Pelayo Díaz o la modelo Laura Escanes.

Escanes ha acudido a la boda de la mano de su marido Risto Mejide y ha conseguido cautivar a todos con su impresionante vestido rojo de invitada, ¡y embarazadísima! Laura ha escogido un diseño de Ze García con escote cruzado, un cut out bajo el pecho y una abertura en la parte inferior.

Además, ha completado el look con unas andalias de tacón de fiesta en color nude y un peinado con unas favorecedoras trenzas. Sin embargo, ha sido inevitable no fijarse en la barriguita de Laura que se encuentra en el séptimo mes de embarazo, ¡y es que está radiante! No te pierdas las fotografías de la boda que puedes encontrar en el vídeo.

