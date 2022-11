Así es Candela, la hija de 20 años de Alicia Senovilla que impacta por sus ojos azules

Este pasado 15 de noviembre, Alicia Senovilla hacía uso de sus redes sociales para felicitar a su hija Candela con motivo de su primer patito. La joven de 20 años y de despampanantes ojos azules debutaba en una nueva década despertándose con el emotivo mensaje que su madre quiso inmortalizar públicamente.

"Hace 20 años el día estaba igual de gris que hoy. Eran las 14:00 horas cuando llegué a la revisión rutinaria de las 38 semanas y el médico me dijo: '¡¡¡Tu hija está lista!!!'", ha comenzado escribiendo la presentadora junto al selfie de madre e hija que encabeza la publicación.

Alicia Senovilla felicita a su hija Candela por su 20 cumpleaños | Instagram (aliciasenovilla)

Además, la madrileña de 53 años ha querido recordar cómo fue tanto el parto como los momentos de incertidumbre previos antes de tener a su "niña, siempre" en brazos: "Yo le respondí: 'Genial, pues yo no noto nada, ¿si noto algo en casa me vengo?'. Y me dijo: 'Tu hija viene yaaaaaa, ¡estás de parto!' Esta era mi cara, y muy seria le dije: 'Yo no he venido preparada para parir' (literalmente) Y con media sonrisa me contestó: 'Ahora no depende de ti'...".

Una primeriza Alicia entonces confiesa que, a partir de ahí, "todo fue muy rápido" y que "a las 15:40 mi hija rompió en un llanto a pleno pulmón y en ese momento mi vida pasó a ser la suya. Por ella y para ella".

Fue ahí cuando por primera vez entendió a su progenitora cuando le decía "que ella me quería más a mí que yo a ella", y es que "ese amor de madre" no se explica, "solo se siente". Un amor incondicional que conoció con ella y que, "por supuesto", también sintió con su hijo Erasmo (15) años más tarde, a quien vemos en la segunda y última imagen de la publicación.

Alicia Senovilla junto a sus hijos Candela y Erasmo | Instagram (aliciasenovilla)

Ahora, 20 años después de debutar en el mundo de la maternidad con su entonces pequeña Candela, la presentadora asegura que, "por muchos años que pasen y aunque sea la mayor", siempre será su "niña".