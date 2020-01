Enrique Iglesias y Anna Kournikova están esperando su tercer hijo. Hasta esta semana eran solo rumores, pero las imágenes publicadas en exclusiva por la revistas Hola en las que se evidencia el estado de la extenista despejaban todas las dudas.

Por eso los medios no dudaron en preguntar a Isabel Preysler por el nuevo nieto que viene en camino cuando asistió al desfile de Pedro del Hierro. Pero la respuesta de la celebrity dejó a todo el mundo desconcertado.

"Yo no confirmo ni digo absolutamente nada. Más que porque es pronto, es porque yo no doy noticias. No puedo más que proteger la privacidad de mi hijo. Hasta que no lo diga él, no digo absolutamente nada", sentenció Isabel.

Por otro lado, Isabel opinó sobre el 'Megxit', incluso se comparó con la propia Meghan Markle, a la que defendió porque ella asegura haberse sentido igual: "La entiendo porque yo he sido muy perseguida también". ¡No te pierdas sus declaraciones en el vídeo de arriba!

Seguro que te interesa...

Las manos increíblemente jóvenes de Isabel Preysler que no reflejan la edad que tiene