La criticada foto de Georgina Rodríguez jugando con sus hijos

Georgina Rodríguez ha disfrutado recientemente del Festival de Cine de Cannes. La modelo ha paseado por la alfombra roja con un impresionante vestido que fue objetivo de todos los flashes, pero ahora ya está en casa con sus pequeños con los que disfrutó de un domingo de juegos.

Lo que no esperaba la de Jaca es que le llovieran cientos de críticas. Y es que en la foto se puede ver a Gio junto a los tres pequeños de la casa montando juguetes nuevos, de ahí que muchos seguidores hayan dejado mensajes del tipo: “Cómo se nota que no has tenido dinero nunca y ahora crees que cuanto más mejor” o “Y mientras sus sobrinos de sangre pasando miserias, hasta una camiseta de CR le ha negado”.

La que fuera dependienta de Gucci ha conseguido hacerse un hueco en la familia de Cristiano Ronaldo, pero su familia española no para de lanzarle críticas señalando que no se preocupa por ellos a pesar de los duros momentos que pasan, especialmente a lo que económicamente se refiere.