Elena Tablada está viviendo la recta final de su embarazo en casa por la cuarentena por el coronavirus. Como es normal en estas circunstancias, a la diseñadora le asaltan muchas dudas que le generan incertidumbre respecto a la llegada de su bebé, una niña, que será su segunda hija, la primera junto a su marido, Javier Ungría.

"Acabará esto Antes de dar a luz? ¿Cómo será mi parto? ¿Afectará en algo a mi bebé? ¿Podré darle el pecho? ¿Ponérmela piel con piel? Infinidad de preguntas que no consigo respuesta y esto me roba La Paz", afirma Elena junto a unas fotos en las que presume de barriguita.

Y continúa: "Pero respuestas inmediatas no me permiten preguntarme cosas tan bonitas como, ¿cómo será nuestro encuentro? ¿A quién se parecerá? Solo sé que confío a ciegas en el plan que tiene Dios y la existencia para cada uno de nosotros... me pongo en sus manos y confío en ellos que me han permitido darle vida a este bebé que tengo dentro".

Por último, da ánimos a las mujeres que se encuentran en su misma situación: "Animo a todas la mujeres embarazas que confíen y que abracen este momento tan espectacular que tenemos la suerte de vivir, que nada ni nadie nos lo quite y preparemos con las energías y emociones correctas la llegada de nuestro bebé".

