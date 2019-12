Aurah Ruiz ha mostrado su enfado en su último video. Y es que por lo que parece, su ex y padre de su hijo Nyan, Jesé Rodríguez, no pasará la Navidad con su pequeño, por lo que la canaria ha cargado contra el futbolista.

"Voy a estar todas las Navidades con mi hijo, cosa que me encanta, pero que si alguna vez puedo salir a celebrar el 24 o el 31 con mis amigas mientras mi hijo está durmiendo será porque mis padres me ayudaron. Y con esto dejo claras muchísimas cosas, porque me da la gana", ha dicho Aurah.

Su desilusión y cabreo se ha trasladado además a lo que debe de emitir o no sobre su vida, pero su paciencia tiene un límite: "Hablo de personas que a lo mejor no les gusta que grabe mi vida, pero es mi vida. A ella pertenece mi hijo, él vive 24 horas conmigo. Me encantaría poder llevarme la cámara y grabar cómo compro el árbol de Navidad con mi hijo, mostrar cómo el niño avanza y un montón de cosas y no puedo porque no lo debo hacer".

Aun así lanza una advertencia, dejando claro que en el próximo vídeo que saque a la luz aparecerá su pequeño "porque a mí me da la gana y porque mi vida es mía".

