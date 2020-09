Rocío Flores se somete a un doble retoque estético en la cara: ''No duele nada''

Rocío Flores ha acudido a su clínica de confianza y se ha sometido a dos retoques estéticos que ha querido compartir con todos sus seguidores a través de las redes. Desde que salió del reality televisivo en el que perdió más de 15 kilos, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores no ha parado de mimarse ni de esforzarse por conseguir un físico cada vez más trabajado y cuidado. Tanto es así que no le ha importado volver a ponerse en las manos de profesionales para someterse a un doble retoque estético de nariz y labios.

''Lo que me he hecho ha sido ponerme una gotita de ácido (en referencia al ácido hialurónico) porque tengo el hueso muy pronunciado. Entonces me lo he puesto para que se ponga la nariz completamente recta'', ha comenzado relatando la joven a través de sus Stories de Instagram, apuntando que no duele nada y que ''se tarda dos minutos''.

Sin embargo, aparte de este pequeño retoque, ha explicado que también se ha retocado los labios: "Me he puesto un poquito de ácido en los labios, que hacía como año y pico que no me los hacía. El labio molesta un poquito, pero tampoco duele'', para conseguir unos labios carnosos de lo más favorecedores. ¡Dale al play para ver sus retoquitos!

Una Rocío que comienza el mes innovando y demostrando que no tiene problema alguno en decir lo que se hace.

Seguro que te interesa...

Las palabras de Rocío Flores a la mujer de su padre, Olga Moreno, que no gustarán a su madre, Rocío Carrasco