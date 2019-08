Aurah Ruiz no está dispuesta a permitir que sus 'haters' la hagan sentir mal, así que en vez de mostrarse afectada por sus críticas, ha decidido responderles de una forma muy sexy. Ha sido mediante un vídeo en Instagram en el que aparece presumiendo de su espectacular físico en bikini, el cual ha acompañado con un contundente mensaje.

"¿Te gusta lo que ves? dale like. ¿No te gusta lo que ves? Hazme el favor y salte ya de aquí. ¿Crees que me importa tu mala opinión o tu mal comentario en mi foto? Por favor, me das risa. Si quieres te indico la salida. Besos chao. Sin filtro haters. Pero sí, soy feliz como soy, jamás dejaré de ser yo, de subir lo que se me dé la gana y de vivir mi vida como la quiera. Mientras tanto haz la digestión".

Claro, conciso y directo, y es que Aurah no tiene pelos en la lengua y no piensa permitir que nadie más critique la forma en la que lleva su vida. Esta no es la primera vez que Aurah responde a sus 'haters', y es que tampoco ha tenido reparos en presumir de culo ante aquellos que critican sus fotos en bikini.

