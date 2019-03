El mensaje de la sobrina de la reina Letizia a su madre, Erika Ortiz, en el aniversario de su muerte

Carla Vigo Ortiz, la sobrina de la reina Letizia, ha escrito unas preciosas palabras dirigidas a su madre, Erika Ortiz, quien falleció hace ya doce años. Este fue un duro golpe para la joven que entonces era tan sólo una niña de seis años, pero no ha dejado de recordar a su madre día tras día.

"A veces pienso qué te hicieron, yo sé que no eras tú y que si hubiese sido por ti, no hubiese cambiado nada, el hecho es que cambió y yo pienso en ti todos los días y aunque a veces llore, pienso en ti de una forma alegre, pienso en nuestros viajes, en nuestros momentos juntas, etc.", comienza diciendo Carla en su mensaje. ¡Dale al play y entérate de todo lo que ha escrito la sobrina de la Reina en su cuenta de Instagram!

Carla vive en Madrid junto a su padre y sigue haciendo su vida normal. De hecho le gustaría ser bailarina y actriz, tal y como indica en su perfil de Instagram, y hace poco confesó a un periodista que le encantaría ser pregonera del Orgullo Gay, y es que en sus redes sociales es muy activa apoyando a la comunidad LGTBI.