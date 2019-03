Los príncipes de Asturias celebran su décimo aniversario cenando en el Matadero de Madrid

El Príncipe Felipe y la Princesa Letizia celebraron su décimo aniversario de boda con una escapada romántica con cena íntima incluida. Los príncipes hicieron una escapada a Toledo y por la noche disfrutaron de una cena en el Matadero de Madrid.

Ajenos a la gente que estaba presente en el restaurante La Cantina de Matadero, Felipe y Letizia degustaron de una cena para dos en la que pidieron varios platos para compartir acompañados de botellines de cerveza.

Los Príncipes abandonaron el restaurante pasadas las once de la noche pero no pasaron desapercibidos. Y es que varios comensales se quedaron tan sorprendidos al verles que no dudaron en fotografiarles y compartir la imagen en las redes sociales.