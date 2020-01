El príncipe Harry ha querido romper su silencio para hablar por primera vez acerca de su drástica decisión junto a Meghan Markle de abandonar la Casa Real Británica.

Este mismo fin de semana su abuela, la reina Isabel II emitía un comunicado en el que dejaba clara la posición que ocupará ahora el matrimonio, que dejarán de ser tratados como 'altezas reales' y también devolverán a las arcas inglesas los más de dos millones que costó la reforma de su casa.

Harry se ha mostrado emocionado al hablar de los acontecimientos que se han sucedido durante estos días en un largo discurso que ha dado durante una cena en beneficio de la organización Sentebale que fundó en 2006 en Londres.

"Antes de comenzar, tengo que decir que solo puedo imaginar lo que habéis escuchado o leído en las últimas semanas… Así que quiero que escuchéis la verdad de mí, cuanto pueda compartir -no como Príncipe o Duque, sino como Harry, la misma persona que muchos de vosotros habéis visto crecer en los últimos 35 años-, pero desde una perspectiva clara", ha comenzado diciendo el príncipe.

Y ha continuado: "También sé que me habéis llegado a conocer lo suficiente durante estos años como para confiar en que la mujer que escogiera como esposa tendría los mismos valores que yo. Y los tiene, y es la misma mujer de la que me enamoré. Los dos hacemos lo que podemos para enarbolar la bandera y cumplir con nuestros papeles en este país con orgullo. Cuando Meghan y yo nos casamos, estábamos emocionados, esperanzados y estábamos aquí para servir. Por estas razones, me da una enorme tristeza que hayamos llegado a esta situación".

Durante su discurso también ha dicho: "Lo que quiero dejar claro es que no estamos escapando, y no estamos realmente escapando de vosotros. Nuestro deseo era continuar sirviendo a la Reina, la Commonwealth y mis asociaciones militares, pero sin financiación pública. Desafortunadamente, no ha sido posible. Lo acepto, sabiendo que no cambia lo que soy o cómo de comprometido estoy. Pero espero que esto os ayude a entender lo que tenía que ocurrir, que tendré que sacar a mi familia de lo que siempre he conocido, para dar un paso en lo que espero que sea una vida más tranquila. Nací con esta vida, y es un gran honor servir a mi país y a la Reina".

