Los tacones de la princesa Leonor y el vestido de 30 euros de la infanta Sofía con los que las hijas de los Reyes marcan su personal estilo

La princesa Leonor y la infanta Sofía demuestran cada vez más que se están haciendo mayores. Ya lo hemos podido comprobar estos días cuando tanto Leonor como Sofía han acompañado a la reina Letizia en las actividades que tenia previstas el Rey y que no ha podido realizar por la cuarentena.

Pero su madurez no solo la vemos en estas actitudes si no también en su forma de vestir. Y es que no es la primera vez que sorprenden con sus looks. Ya lo hizo Leonor con un el sorprendente outfit que eligió para acudir a los Premios Princesa de Asturias.

En está última ocasión parece que se han puesto de acuerdo y las hermanas han acudido con vestido a la reunión con el patronato de la Fundación Princesa de Girona en el Palacio Real de El Pardo. Y a pesar de que los vestidos eran similares ha habido diferencias entre ambos.

La princesa Leonor se ha decantado por una combinación de colores salmón y negros y unos zapatos con un poco de tacón. Por otro lado, la infanta Sofía ha escogido un vestido negro con lunares muy discretos y un zapato plano.

Dos looks diferentes pero similares y con los que han demostrado una vez más que tanto la Princesa como la Infanta pueden llegar a convertirse en iconos de moda como ya lo es la reina Letizia.

