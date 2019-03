El nuevo escándalo familiar que salpica a Meghan Markle

A Meghan Markle su familia paterna no le da tregua. A las declaraciones negativas que ha hecho su padre en diferentes medios atacándola a ella y a la familia del príncipe Harry, se le han sumado las críticas de su hermana Samatha Grant y hasta la carta que su hermano Thomas Markle Jr le envió al príncipe para aconsejarle que no se casara con ella… ¡Con una familia así quién quiere enemigos!

A la serie de críticas y acusaciones en contra de Meghan, ahora se le suma el escándalo sobre la detención de la prometida de su hermano Thomas Markle Jr. Según una publicación del Daily Mail, Darlene Blount ha sido arrestada una vez más por una disputa doméstica con el hermano de Meghan, en la que quien llamó a la policía fue el propio Thomas Markle Jr.

Y es que no es la primera vez que la pareja ha protagonizado un escándalo en el que ha intervenido la policía: en enero del año pasado era Thomas quien fue arrestado por amenazar a su prometida con un arma de fuego. No sabemos cómo seguirá el drama que tiene esta pareja, pero desde luego con toda esta lista de antecedentes no es de extrañar que la esposa de príncipe Harry esté harta de los Markle, no la dejan en paz ni cuando el asunto no va con ella.