El email que revela lo que ocurrió en realidad entre Meghan Markle y Kate Middelton

Meghan Markle y el príncipe Harry se encuentran en el foco de atención después de la entrevista que han concedido a Oprah Winfrey, y que hemos podido ver su estreno en exclusiva en España en Antena 3.

Desde entonces, los que fueran Duques de Sussex han ocupado muchos titulares, ya que la pareja habló de los temas más controvertidos sobre los que hasta ahora no se habían pronunciado. Como por ejemplo, del racismo por parte de la casa Real Británica ante la preocupación porque el pequeño Archie naciera con la piel oscura debido a los orígenes afroamericanos de Meghan.

O, entre otras muchas cosas, su verdadera relación con Kate Middelton. Janina Gavankar, una amiga de Meghan, ha revelado que guarda los mensajes que respaldan sus acusaciones a la casa real británica.

Todo se remonta a cuando salieron a la luz unas acusaciones que hacían referencia a que Meghan Markle había hecho llorar a Kate Middelton días antes de su boda. Sin embargo, ha salido a la luz que la duquesa de Sussex pidió a Kensington que desmintiera esa información.

Omid Scobie, autor de la biografía de los duques de Sussex, se ha hecho eco de un email enviado por Meghan a un miembro del equipo de dicho palacio en enero de 2020. Un mail que Meghan envió, según reveló Scobie a Harper's Bazaar, después de que el palacio de Kensington "requirió con urgencia" que Harry firmara un comunicado en contra de un "ofensivo" articulo del diario The Times.

En dicho artículo se informaba de que el príncipe Guillermo había "acosado constantemente" a los duques de Sussex cuando eran miembros de la familia real británica. Lo que precipitó que el pasado año Meghan respondiera al email con la siguiente información: "Bueno, si ahora vamos a emitir un comunicado, entonces tal vez el palacio de Kensington podría dejar las cosas claras sobre mí (que no hice llorar a Kate)". Pero jamás transcendió su versión de la historia.

En su entrevista con Oprah Winfrey, Meghan aclaró que fue Kate Middleton quien le hizo llorar a ella a raíz de un desacuerdo relativo a los vestidos de las niñas que formaron parte del cortejo nupcial de su boda. Sin embargo, los medios de comunicación publicaron lo contrario. "Comencé a entender que no solo no me iban a proteger, sino que incluso estaban dispuestos a mentir para proteger a otros miembros de la familia", confesaba Meghan a Ophra.

