Las tiernas declaraciones de Liam Payne sobre su hijo: "Lo amo y lo extraño mucho"

Liam Payne y Cheryl han hecho todo lo posible por mantener su vida privada en la más estricta intimidad, y han seguido la misma línea en todo lo que respecta a su reciente paternidad. El pasado mes de marzo, el cantante y su chica daban la bienvenida a su primer hijo, un secreto a voces que confirmaron poco antes del nacimiento del bebé cuando Cheryl , con un avanzado estado de gestación, posó para una de sus campañas solidarias.

Poco antes de que el pequeño llegase al mundo, Liam se trasladó junto a su pareja a su residencia familiar para estar junto a ella cuando naciese el bebé, y el británico se quedó en su país hasta unas semanas después del nacimiento de su primer hijo. Ahora ha retomado sus compromisos profesionales y se ha alejado de su chica y de su hijo para viajar a Los Ángeles.

El cantante se ha reencontrado el pasado martes con sus fans al otro lado del charco, que están ansiosos por ver la carita del hijo de su ídolo y saber más de la aventura de Payne como padre, y no quisieron la perder la oportunidad de preguntarle por su reciente paternidad. Un grupo de seguidores esperó a la puerta de un restaurante de Los Ángeles para preguntarle por su hijo recién nacido, y el excantante de One Directionrespondió: "Es muy bueno, es bueno. Yo lo amo y extraño mucho". Estas tiernas declaraciones han entusiasmado a sus fans, pero demuestran que no debe estar siendo nada fácil para el artista estar tan lejos de su bebé y de su chica.