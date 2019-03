The Weeknd y Katy Perry, pillados en una cita secreta

Aunque todos los rumores apuntaban a una reconciliación de The Weeknd con su ex Bella Hadid, parece que el cantante aún no tiene las cosas muy claras. Y es que el ex de Selena Gomez ha tenido una cita secreta con Katy Perry, con quien se le ha visto cenando en un restaurante.

The Weeknd parece que está llevando a cabo la misma táctica que hizo Selena con Justin Bieber, y es la de citarse a escondidas: primero con su ex en el apartamento de la modelo y ahora con Katy para tener una bonita velada.

Este último gesto ha desatado mucha confusión entre sus followers que ya ven posible una relación más allá de la amistad entre los artistas pues aunque The Weeknd y Katy son amigos desde hace varios años, nunca se habían ocultado de esta manera cuando se encontraban.

¿Qué está pasando entre ellos?