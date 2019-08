Parece que C.Tangana no termina de levantar cabeza, y es que después de su decepcionante actuación en Ceuta, tras la cual el ayuntamiento de la ciudad se planteó incluso si pagarle la cantidad acordada en un principio, ahora al cantante de trap se le ha abierto un nuevo frente. Si bien ya fue acusado de usar playback durante los 55 minutos de su concierto, en Bilbao directamente han decidido censurarle alegando que las letras de sus canciones "son machistas y despectivas".

Algo, ante lo que el ex de Rosalía por fin se ha pronunciado: "Censurar y prohibir no es la forma de educar. En mi música hay muchas mujeres, tanto en mis letras como en mis vídeos. No proyecto una imagen de la mujer proyecto muchas", ha asegurado en una publicación compartida en Instagram.

Y no solo eso, sino que ha decidido ofrecer el show completamente gratis en señal de protesta. "Hablo mucha mierda en mi música. Yo no hago discursos para educar a nadie. Piensa por ti mismo. Nos vemos el sábado en Bilbao", ha declarado tajante.