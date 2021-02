La sugerente foto de Rosalía en la cama donde muestra el tatuaje que tiene en esta parte oculta de su cuerpo

Rosalía siempre es el centro de atención, ya sea por sus canciones, sus imagénes, su auténtico protagonismo en el mundo de la música o, incluso, por sus amistades. Lo cierto es que si no es por una cosa es por otra. Hace apenas un día saltó la noticia de que posiblemente será la primera artista femenina española en actuar en el descanso de la Super Bowl, lo que hará junto a The Weeknd, y ahora ha vuelto a sorprender mostrando algo que casi nadie conocía sobre ella: el tatuaje que tiene en el pie.

En la imagen que ha publicado en redes sociales y que te mostramos en el vídeo de arriba, se ve a la artista sentada en la cama, solo vistiendo una sudadera negra y con las piernas abiertas, en una pose de lo más sugerente. Y aunque esta faceta atrevida de la cantante ya se conocía, casi nadie se había percatado del tatuaje de inspiración hindú y estilo lineal que muestra en el empeine del pie derecho tan claramente en esta instantánea.

La foto ha encantando tanto que ha conseguido mucho más de un millón de likes en tan sólo unas horas, y, lo más sorprendente es que entre los comentarios se encuentra uno de una Kardashian, concretamente el de Kourtney, quien le ha escrito un emoticono de una rosa a pesar de los rumores que corrían de que la cantante ya no se llevaba con la mediática familia, lo que podría indicar que, o bien Rosalía y Kylie Jenner no han tenido ningún problema o que Kourtney tiene la suficiente personalidad como para no tener que posicionarse en su "guerra".

