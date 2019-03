Rihanna se marca un 'twerking' en Barbados con su familia por Navidad

Desde que Miley Cyrus lo puso de moda... ¡Todo el mundo quiere marcarse un 'twerking'! Y como no podría ser de otra manera, Rihanna no quiere ser menos. La cantante de Barbados ya se marcó su particular 'twerk' durante el carnaval de su isla, pero ahora ha querido volver a hacerlo junto a los suyos por Navidad.

A través de su perfil en Instagram, la cantante ha querido deleitar a todos sus fieles seguidores con su sexy contoneo. "Oh, porque es Navidad, nosotros tuvimos que dar amor a Lil Gospel!!" declaraba la artista adjuntando el comentado vídeo.

Parece que la cantante ha querido escaparse unos días para disfrutarlos en familia y a lo grande antes de retomar sus nuevos proyectos que verán la luz este próximo 2014. Por el momento, vemos que RiRi sigue luciendo tipazo y coronándose como una de las artistas más 'crazys' del momento.