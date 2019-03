Rihanna se hace un tatuaje en el camerino de Drake durante uno de sus conciertos en Miami

Rihanna se ha hecho un nuevo tatuaje "con un significado muy especial" relacionado con Drake, según han informado fuentes cercanas a la cantante. Se trata de un tiburón de camuflaje que pertenece al tatuador de las estrellas, Bang Bang, y que tiene que ver -supuestamente- con una cita que tuvo la pareja en un acuario donde el rapero le regaló un tiburón de peluche.

RiRi estaba en Miami junto al intérprete de 'One Dance' y decidió llamar a su tatuador para que este le tintara la piel en el backstage del rapero, donde daría uno de sus conciertos. El autor de esta creación lo ha compartido en sus redes sociales y, además, ha contado cómo sucedió todo a la web de Vanity Fair.

"Nunca había visto a Rihanna después de un concierto, así que por eso fue especial. Para mí fue muy significativo estar en el camerino de Drake y escucharle calentar la voz, y encima estaba ahí yo solo. Fue algo increíble que nunca olvidaré", se sinceró.

El tatuador explicó que el significado del tiburón con manchas de camuflaje es algo personal: "He visto a mucha gente por la red intentando adivinar el significado, pero no me corresponde aclararlo públicamente. Lo que puedo decir, es que le he hecho muchos tatuajes a Rihanna y éste ha sido mi favorito".