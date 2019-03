Rihanna se deshace en besos y carantoñas con un guapo desconocido

¿TRATANDO DE PONER CELOSO A CHRIS BROWN?

Tras las vueltas que ha dado la relación entre Rihanna y Chris Brown, no es de extrañar que la cantante haya decidido poner las cartas sobre la mesa y mirar hacia delante. Así que la de Barbados se dedicó a coquetear con este desconocido morenazo que no tardó en publicar las ‘calentitas’ instantáneas en las redes sociales. La reacción de su ex no se hizo de esperar…