El remix de 'Lo Malo' de Aitana y Ana Guerra cuenta con dos artistas latinas que lo están petando

Aitana y Ana Guerra se lo tenían muy calladito. Este viernes se estrena el auténtico remix de 'Lo Malo' y esta vez las extriunfitas no van a cantar solas el temazo del verano. Las cantantes estarán acompañadas de Greeicy Rendon y de Tini Stoessel, dos artistas latinoamericanas que lo están petando.

Así lo han anunciado la discográfica Universal y Ana Guerra, quien a través de Twitter no ha podido resistirse a compartir un trocito del videoclip con el que presentarán el remix de 'Lo Malo', una versión que sin duda no te cansarás de escuchar y más al conocer los nombres de las dos artistas que se unen a las ex participantes de 'Operación Triunfo'.

A Tini Stoessel ya la conocemos por aquí ya que la artista argentina es toda una estrella con millones de discos vendidos alrededor del mundo y que ha triunfado con colaboraciones como la que recientemente ha hecho con Sebastian Yatra, con quien canta 'Quiero Volver'; un temazo que ya cuenta con más de 19 millones de reproducciones en Youtube. Además, mantiene una relación con el modelo español Pepe Barroso Jr.

Y por otro lado tenemos a Greeicy Rendon, una cantante colombiana que tiene más de 5 millones de fans en Instagram y que está triunfando en Sudamérica con sus temas.

Con este cuarteto de mujerones ya tenemos ganas de escuchar la nueva versión de la canción que compuso Brisa Fenoy.