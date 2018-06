El reivindicativo mensaje feminista de Miriam de 'OT'

Recientemente Miriam de 'Operación Triunfo' lanzaba su primer single 'Hay Algo En Mí', un tema que forma parte de la banda sonora de 'Vis a Vis' y que se ha convertido en un grito de guerra para la cantante.

Durante el último concierto que la cantante ofreció en Pamplona junto a sus compañeros de OT, y antes de empezar a cantar su single, Miriam quiso lanzar un reivindicativo mensaje feminista por el que ha sido muy aplaudida y alabada: "Soy mujer y no pertenezco a nadie. Y cuando digo 'No' es no. Que nadie nos haga callar nunca".