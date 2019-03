La razón por la que Selena Gomez ha decidido dejar de beber alcohol para siempre

Hace nueve meses Selena Gomez se sometía a un trasplante de riñón que le donó su amiga Francia Raisa debido a los graves problemas que le estaba generando su enfermedad, el lupus.

Tiempo después, la famosa cantante ingresaba en un centro de rehabilitación para que le ayudasen a adquirir hábitos de vida más saludables. Y parece que al final tanta ayuda ha causado efecto en Selena…

Según ha revelado una fuente al portal The New York Post, Selena ha optado llevar una vida aún más saludable y ha decidido dejar de beber todo tipo de alcohol. Tal y como revela una fuente al citado medio, recientemente la cantante celebró una fiesta con varios amigos donde no había ni una gota de alcohol.