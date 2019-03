El radical cambio físico de la hija de Daddy Yankee tras pesar 103 kilos

Jesaaelys Marie, es la hija menor de Daddy Yankee y en su momento llegó a pesar más de 103 kilos con tan sólo 14 años. Ahora, ha decidido desvelar la radical transformación que ha sufrido, ¡y es que parece una persona totalmente diferente!

En la actualidad, la joven tiene 17 años y se ha convertido en toda una 'influencer', ya que cuenta con más de 274 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Red social que ha aprovechado para contar su historia de esfuerzo y superación personal:

"La comida es una droga más, lamentablemente. No es fácil tener sobrepeso. Me sentía mal, mi autoestima estaba por los suelos, no me gustaba mirarme en el espejo, no quería que me tomaran fotos de cuerpo entero... en fin, no me gustaba como era".

Ante el asombro de sus seguidores, la hija del cantante de 'Despacito' ha hecho hincapié en que la protagonista de las fotografías era ella: "Quería compartir con ustedes uno de los logros más grandes e importantes en mi vida. Bajar de peso no es fácil. Se me hacía difícil y hasta lloraba de frustración porque había intentado adelgazar tantas veces que nada me funcionaba".

Tal y como ha relatado, el truco para su nuevo estilo de vida ha sido cambiar de rutina, es decir, hacer ejercicio y comer más sano: "Los cambios no se ven de un día para otro, pero se puede. Ámate tal y como eres, acéptate. Acepta tu cuerpo y todas las imperfecciones que tiene porque todos las tenemos. La belleza es relativa".

¡Dale al play y alucina con el cambio!