El posado de Aitana y Amaia en bikini que arrasa en internet

Aitana se ha convertido en la reina de Instagram y sus publicaciones dan constancia de ello. La cantante de 'Teléfono' y 'Lo Malo' ha compartido una fotografía con su gran amiga Amaia en la que aparecen disfrutando de un chapuzón en una piscina.

Y aunque la imagen ha sido un rescate en toda regla, ya que es del pasado mes de junio, ha acumulado casi 400.000 'me gusta' en apenas tres horas, ¡qué pasada! Algo que no es de extrañar ya que, bien sea por un cambio de look o por su relación con Cepeda, la benjamina de 'Operación Triunfo' siempre destaca en los titulares.

La de barcelona ha querido confesarle a su amiga lo mucho que la echa de menos. Como hay que recordar, ambas están triunfando con sus carreras musicales y las giras y conciertos las mantienen alejadas, por eso hacen uso de las redes sociales para estar conectadas.

Pero Aitana y Amaia no han sido las únicas que han deleitado a sus fans con un posado veraniego, Roi y Cepeda se han sumado a este gesto y han compartido con sus fans una foto de lo más acuática.