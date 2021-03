Pablo López desmiente todo sobre Sara Carbonero

Pablo López ha vuelto a demostrar su gran simpatía y naturalidad ante las cámaras.

Esta semana el cantante se veía salpicado, sin querer, por la separación de Sara Carbonero e Iker Casillas. Y es que según apuntaban diferentes medios, el artista se habría convertido en un gran confidente para la presentadora tras su separación del exguardamenta. Algo totalmente falso…

Y aunque Sara Cabonero ha preferido no hacer ningún tipo de declaración al respecto sobre estos rumores cuando este jueves le preguntaban los periodistas a la salida de un restaurante de Madrid, Pablo López sí ha querido pronunciarse ante las cámaras y responder a la preguntas de la prensa.

El coach de 'La Voz' no ha podido evitar reírse ante estas preguntas, asegurando que estos rumores son completamente falsos ya que no se conocen personalmente: "¡Pero si no la conozco!", asegura.

En el vídeo de arriba, donde te mostramos sus declaraciones al completo, Pablo López vuelve a demostrar su gran simpatía ante los medios respondiéndoles con gran naturalidad, humor y agradeciéndoles su presencia. Un claro ejemplo de educación y de saber cómo hacer frente a los rumores cuando no son verdad.

Además, el artista se ha mostrado muy agradecido cuando la prensa le ha asegurado que la presentadora es una gran fan de su música: "Eso es maravilloso, se lo agradezco muchísimo".

El cantante, a pesar de siempre mostrarse muy cercano y simpático con la prensa, siempre ha preferido mantener su vida privada completamente alejada de los focos. Y que así solo se hable de lo que de verdad le importa: su música.

Desde hace años Pablo López triunfa en el mundo de la música donde ha conseguido hacerse un importante hueco como cantante y compositor. Además, ha forjado importantes amistades como la que mantiene con Antonio Orozco o David Bustamante a los que considera como hermanos, tal y como ha reconocido en algunas ocasiones.

Seguro que te interesa...

El suspiro de Sara Carbonero cuando le preguntan por los audios que se han filtrado de Iker Casillas hablando de su separación