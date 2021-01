Más información Primeras imágenes de Nika tras convertirse en madre de su primera hija

Nika ha decidido encarrilar su vida de otra manera después de que se haya desencantado con el mundo de la música. Aunque sigue unida a él, ahora lo combina con otra profesión: profesora de yoga. Y es que tras los duros golpes que ha recibido tras su paso por 'Operación Triunfo' a lo largo de su carrera profesional, se ha abierto a nuevos horizontes.

Así, con motivo del lanzamiento de una nueva versión del primer single de su primer disco, ‘Ser yo’, Nika se ha mostrado más sincera que nunca al revelar: “Hace cuatro años una discográfica muy importante me dijo: ‘Tu trabajo me encanta, pero no te firmo porque no tienes 20 años y a tu edad no tienes futuro”.

Hace unos años formó el grupo Münik, junto a su pareja Jordi Roselló y Alex Vilardebó, del que es vocalista, trabajo que compagina con el de ‘yogui’ y con su faceta de mamá, ya que dio la bienvenida al mundo a su pequeña hace un año y medio.

Tras su paso por el programa y unos años en los que todo marchaba bastante bien, llegó el golpe más duro: “Me costó asimilar que me dieran una patada en el culo de un día para otro. Mi discográfica me llamó por teléfono dos años después y me dijeron: ‘Mira, no hay discos ni contratos, así que búscate la vida’”.

Y así lo hizo gracias al yoga: “Me ayudó muchísimo a ver la vida de otra manera, me formé como profesora y ya tenía otra motivación”. Ahora tiene su propia web donde imparte clases en directo junto a otra compañera.