Los "muy preocupantes" resultados de una prueba médica obligan a Robbie Williams a cancelar su gira

Robbie Williams tiene muy preocupados a sus fans, el pasado mes de septiembre el cantante canceló tres actuaciones en Rusia y ahora, a través de un vídeo publicado en YouTube, ha confesado la razón.

"Estoy muy bien. En las últimas cinco semanas me he estado recuperando de una enfermedad", revela el artista. "Por desgracia, esa enfermedad comenzó justo al final de una gira que estaba yendo muy bien. Después tuve los resultados de las pruebas… fueron muy preocupantes y terminé en la UCI, así que no pude concluir los conciertos previstos".

Un vídeo en el que el cantante termina agradeciendo a todos sus fans las muestras de apoyo y cariño que ha recibido en las últimas semanas.

De momento, Robbie cuenta con unos meses para recuperarse, hasta febrero de 2018, que será cuando arranque su gira por Australia y Nueva Zelanda: "Sé que voy a estar mejor que nunca".