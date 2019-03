Miley Cyrus sale en defensa de Selena Gomez contra Stefano Gabbana

Stefano Gabbana se ha convertido esta semana en el blanco de la furia de los fans de Selena Gomez por su desafortunado comentario contra la artista al llamarla “fea”.

Pero los seguidores de Sele no han sido los únicos que le han defendido con uña y dientes, Miley Cyrus también ha querido tener unas palabras hacia el conocido diseñador de Dolce&Gabbana: “Bueno, lo que dijo ese imbécil es falso, es falso y es una total tontería. Ella está bien”.

Hay que recordar que Miley ya tuvo en el pasado sus más y sus menos con la firma, cuando criticó sin reparos las políticas que seguía la casa italiana, a lo que Dolce&Gabbana contestó: “Somos italianos y no nos preocupamos de las políticas y menos aún de las americanas. Hacemos vestidos y si quieres hacer política con un post simplemente eres una ignorante”.

Otro que se ha sumado a defender a Selena ha sido Tommy Dofman, el actor de ‘Por 13 razones’: “Dejad que se sepa no que habrá más tolerancia hacia este tipo de negatividad/acoso. La fama y el éxito no te dan el permiso para ser un imbécil. Etiquetaría a Stefano pero me ha bloqueado. Espero que las revistas y otras figuras públicas se lo piensen dos veces antes de apoyar a Dolce & Gabbana”.