Miley Cyrus no deja de sorprendernos, y es que después de quedarnos completamente impactados tras anunciarse su divorcio de Liam Hemsworth después de casarse hace pocos meses; a los pocos días, la cantante era fotografiada besándose con su nueva novia, Kaitlynn Carter, mientras disfrutaban de unas vacaciones por las costas italianas.

Y aunque pensábamos que esta relación iba muy en serio, ya que Miley y su novia se habían vuelto prácticamente inseparables, este fin de semana se ha anunciado que Miley y Kaitlynn han roto.

Una ruptura completamente inesperada y de la que ahora se conocen los principales motivos que habrían provocado esta separación.

Según han revelado fuentes cercanas a la artista a Peolpe, el principal motivo de la ruptura es que Miley Cyrus no se siente todavía preparada para embarcarse de nuevo en otra relación tras su polémica separación de Liam: "Miley no quiere una relación seria ahora mismo. Kaitlynn y ella pasaban todos los días juntas y eso no es algo que Miley esté dispuesta a hacer durante demasiado tiempo. Necesita poner toda su atención y su energía en sus proyectos profesionales".

Pero a pesar de su ruptura, parece que Miley y la famosa influencer han quedado como amigas: "Miley y Kaitlynn han cortado, pero siguen siendo amigas. Son amigas desde hace tantos años, que siempre estarán ahí la una para la otra, apoyándose y queriéndose. Simplemente su relación ha dejado de ser romántica".

