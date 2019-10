PARECE QUE HA SIDO CODY SIMPSON EL QUE LE HA HECHO PENSAR ASÍ

Parece que tras unas semanas de relación con Cody Simpson después de haber salido durante unas semanas con Kaitlynn Carter y su divorcio de Liam Hemworth, Miley Cyrus ha hecho unas declaraciones sobre su sexualidad que no sabemos cómo sentarán a su exmarido, y es que parece que gracias a Cory, Miley ha descubierto que no le gustan las mujeres sino que no conocía a hombres buenos heteros.