Miley Cyrus se emociona ante Hillary Clinton

Miley Cyrus se ha emocionado en el programa televisivo 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'. La exniña Disney le ha dedicado unas palabras a Hillary Clinton que estaba como invitada en el show y ha roto a llorar cuando le ha leído su dedicatoria.

La cantante le ha escrito unas sinceras palabras a la excandidata a las elecciones presidenciales: "Gracias, Hillary, por ser un constante pilar de fortaleza, esperanza y determinación para mí y millones de otras mujeres. Has sido un modelo e inspiración, y la voz de la razón en tiempos inciertos. Podría seguir y seguir, pero me gustaría terminar. ¿Te puedo dar un abrazo?", confesaba Miley en el show de Jimmy.

Además, Miley le ha pedido un abrazo a Clinton tras acabar su carta de agradecimiento. Sin duda una noche muy emotiva en la que la invitada también le ha dedicado un cariñoso mensaje a la cantante: "Gracias, Miley, guionistas de 'The Tonight Show' y todas las mujeres y jóvenes de allá afuera. Ustedes son inteligentes, fuertes y merecen cada oportunidad. Juntas hicimos que escucharan nuestras voces, hemos hecho grandes cosas, recorrido mucho. Pero, como diría Miley, no podemos detenernos y no nos detendremos", ha declarado Clinton durante el programa.