El mensaje de Dani Martín: "Quiero conocer al encargado de definir qué es una mierda"

Dani Martín ha decidido que era el momento de compartir con todos sus seguidores una importante reflexión. Como se suele decir "para gustos, colores" y con la música pasa prácticamente lo mismo y sobre ello ha querido lanzar un mensaje el famoso cantante.

Sabemos que el artista es todo un rebelde y que pocas veces se calla por eso no es de extrañar que Dani Martín haya querido reflejar esto a través de sus redes. Una reflexión donde habla sobre los prejuicios que rodean al mundo de la música.

"No quiero prejuicios en mi vida, quiero oír a Rosalía, C. Tangana, Voltio, los Strokes, Arctic Monkeys y Carolina Durante. Ser una mierda hecha con todo el cariño es maravilloso, puedes convertirte en un estercolero genuino y único. Quiero conocer al encargado de definir qué es una mierda y qué no", así concluye el mensaje que ha lanzado el cantante.