Madonna confiesa en el 'Carpool Karaoke' de James Corden que besó a Michael Jackson

Madonna no ha podido resistirse a subir al ‘Carpool Karaoke’ de James Corden, y en él la veremos este miércoles en la cadena CBS, donde cantará y hasta hará ‘twerking’.

En el vídeo promocional podemos ver como la diva del pop es presentada a lo grande antes de revelar quién es: “La artista femenina que más discos ha vendido de todos los tiempos. Más de 300 millones. 7 Grammys”. Además, en el teaser Corden aparece conduciendo y hablando con su copiloto, pero sin desvelarse quién es.

¡Hasta que aparece Madonna! En varios cortes del clip podemos ver parte de la conversación que tienen como, por ejemplo, el momento en el que la cantante revela, entre otras cosas, que besó a “¿Pasaste una noche en casa o en la calle con Michael Jackson?”, pregunta el presentador, a lo que ella confiesa el ‘affair’ con el rey del pop.

Por otro lado Madonna sigue en pie de guerra contra Donald Trump, sobre todo desde que este ganara las elecciones estadounidenses. Tras conocer el resultado, dijo: “Como si se hubiera muerto alguien. Una mezcla de traición y corazón roto. Como cuando alguien a quien quieres más que a nada te abandona. Me despierto y digo ‘oh, espera, Donald Trump aun presidente’, y no ha sido un mal sueño”. Es más, en uno de sus últimos conciertos no se cortó un pelo en proyectar sobre la pantalla fotografías de Trump mientras iba leyendo frases que han marcado al político desde que iniciara su carrera hacia la Casa Blanca.