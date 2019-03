Louis Tomlinson está preparando el lanzamiento de una nueva girlband

Los chicos de One Direction van descubriéndonos poco a poco su futuro profesional más inminente. Así, hace unos días nos enteramos que Niall Horan había sacado su primer single y solitario, y Harry Styles acaba de culminar su primera película.

Pues bien, ahora sabemos en qué está dedicando su tiempo Louis Tomlinson y parece ser que está preparando el lanzamiento de una nueva girlband, por lo que el mayor de One Direction está encaminando su futuro más en la producción de nuevos talentos.

Little Mix y Fifth Harmony son los dos grandes grupos femeninos que han triunfado en los últimos años y en las bases que han sentado ellas estaría basado este nueva banda femenina. Parece ser que 'Did Alice Call' es el nombre elegido para este grupo. Este nombre ha trascendido después de que fuera registrado en varias páginas profesionales.