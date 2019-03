Liam Payne empuja a Louis Tomlinson durante un concierto de One Direction

LOS FANS DE LOS CHICOS SE QUEJARON DE LA ACTITUD DE LIAM

La gira de One Direction está siendo más dura de lo que parece, y es que después de que los fans hayan agredido en dos ocasiones a Harry Styles lanzándole cosas al escenario, ahora es Liam Payne el que ha agredido a su compañero Louis Tomlinson durante el concierto que los chicos ofrecieron en Manchester. Liam empujó a Louis después de que este le obstruyera el paso mientras realizaban la coreografía de su tema 'What makes you beautiful'. ¡Qué malas pulgas!